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Форма топовых теннисистов на US Open 2014 года

Форма топовых теннисистов на US Open 2014 года

16 августа 2014, 02:34 US Open

Совсем скоро, 25 августа, стартует последний в этом году турнир категории Большой Шлем Открытый Чемпионат США по теннису. Подготовка...

Надаль, Уильямс, Бушар в новой рекламе компании Nike

Надаль, Уильямс, Бушар в новой рекламе компании Nike

15 августа 2014, 02:58 Видео

К началу осени Nike подготовила новую рекламную кампанию своей новой коллекции. В рекламе участие приняли многие звезды, которые...

Все финалы и рекорды турнира в Цинциннати

Все финалы и рекорды турнира в Цинциннати

13 августа 2014, 01:20 Статьи

На этой неделе в американском городе Цинциннати проходит очередной турнир категории Мастерс 1000. Турниры этой категории по...

Братья Брайаны поучаствовали в рекламной кампании

Братья Брайаны поучаствовали в рекламной кампании

11 августа 2014, 01:03 Видео

Один из самых лучших дуэтов в теннисе братья Боб и Майк Брайаны перед началом Открытого Чемпионата США по теннису приняли участие...

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