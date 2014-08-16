Форма топовых теннисистов на US Open 2014 года
Совсем скоро, 25 августа, стартует последний в этом году турнир категории Большой Шлем Открытый Чемпионат США по теннису. Подготовка...
Надаль, Уильямс, Бушар в новой рекламе компании Nike
К началу осени Nike подготовила новую рекламную кампанию своей новой коллекции. В рекламе участие приняли многие звезды, которые...
Все финалы и рекорды турнира в Цинциннати
На этой неделе в американском городе Цинциннати проходит очередной турнир категории Мастерс 1000. Турниры этой категории по...
Братья Брайаны поучаствовали в рекламной кампании
Один из самых лучших дуэтов в теннисе братья Боб и Майк Брайаны перед началом Открытого Чемпионата США по теннису приняли участие...
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